Умерла бывший тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская скончалась в возрасте 74 лет, сообщил ее сын, тренер по фигурному катанию Денис Самохин.

"Вчера поздно вечером от нас ушла заслуженный тренер России Дубинская Наталья Петровна. Вчера ушла моя мама. Тренер Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза и Камилы Валиевой, Екатерины Кураковой и братьев Успенских, Александра Шубина и Даниила Самсонова, Анастасии Метелкиной и многих-многих других", - написал Самохин в своих социальных сетях.

Он отметил, что Дубинская четыре года страдала от бокового амиотрофического склероза (БАС).

Дубинская занималась одиночным и парным катанием. Чемпионка РСФСР среди юниоров в одиночном катании (1963), серебряный призер первенства РСФСР среди юниоров в парном катании (1964). Неоднократная победительница и призер первенства Московской области в одиночном катании.