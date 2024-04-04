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Панарин вышел на второе место в истории "Рейнджерс" по очкам за сезон

Панарин вышел на второе место в истории "Рейнджерс" по очкам за сезон
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:3, 2:0) в пользу "Рейнджерс".

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин оформил на свой счет гол и результативную передачу. В результате, к настоящему моменту он набрал 110 (45+65) очков по системе "гол+пас".

Таким образом, Панарин вышел на второе место в списке рекордсменов "Рейнджерс" по числу очков, набранных за сезон. Он обошел канадца Жана Рателя, который в сезоне-1971/72 набрал 109 (46+63) очков.

Рекордсменом является Яромир Ягр, набравший 123 (54+69) очка в сезоне-2005/06.

Артемий Панарин НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Яромир Ягр Жан Ратель хоккей
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