Кучеров обновил рекорд россиян в НХЛ по числу очков за сезон

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" обыграла "Торонто" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу "Тампы".

В составе победителей три голевые передачи записал на свой счет российский нападающий Никита Кучеров. Он обновил рекорд среди россиян, первым из них набрав 130 очков за сезон. В нынешнем сезоне он провел 42 гола и сделал 88 результативных передач.

Предыдущий рекорд принадлежал самому же Кучерову – 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19.

По итогам игрового дня Кучеров признан третьей его звездой.