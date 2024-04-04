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Кучеров обновил рекорд россиян в НХЛ по числу очков за сезон

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" обыграла "Торонто" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу "Тампы".

В составе победителей три голевые передачи записал на свой счет российский нападающий Никита Кучеров. Он обновил рекорд среди россиян, первым из них набрав 130 очков за сезон. В нынешнем сезоне он провел 42 гола и сделал 88 результативных передач.

Предыдущий рекорд принадлежал самому же Кучерову – 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19.

По итогам игрового дня Кучеров признан третьей его звездой.

Никита Кучеров хоккей НХЛ Тампа-Бэй
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