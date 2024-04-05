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Российская всадница получила максимальное наказание за избиение лошади

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Федерация конного спорта России (ФКСР) на два года дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за грубое отношение с лошадью. Об этом "Интерфаксу" заявила генеральный секретарь федерации конного спорта России Елена Терехова.

Инцидент произошел в марте на соревнованиях в Ярославле.

"Это ужасно и недопустимо. Именно из-за таких инцидентов конный спорт теряет репутацию спорта, в котором любят и ценят своих партнеров. Мы боремся с такими ситуациями и проблемами. Федерация конного спорта разобралась, приняла меры и бюро дисквалифицировало спортсменку на два года. Это максимальное наказание, которые мы на данный момент можем применять к спортсменам в нашей дисциплине", - сказала Терехова.

"Благополучие лошадей – это самое важное в конном спорте и федерация будет всегда бороться с такими случаями и предотвращать, чтобы они не повторялись", - подчеркнула генеральный секретарь ФКСР.

Терехова уточнила, что инициировала расследование, отправив соответствующий запрос в региональную федерацию, после того, как увидела инцидент в соцсетях.

Елена Терехова Ксения Костыгова Федерация конного спорта России конный спорт
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