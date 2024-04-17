Поиск

ПСЖ разгромил "Барселону" и вышел в полуфинал ЛЧ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:1 победили испанскую "Барселону" в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Все началось с гола футболиста "Барсы" Рафиньи на 12-й минуте.

После этого голы забивали только футболисты ПСЖ: Усман Дембеле (40-я минута), Витинья (54), Килиан Мбаппе (61 – с пенальти, 89).

Результат первой игры – 3:2 в пользу "Барсы". По сумме двух встреч сильнее оказался "Пари Сен-Жермен".

Также в полуфинал вышла немецкая "Боруссия" (Дортмунд).

В ответной игре дома она победила испанский "Атлетико" - 4:2. Первая встреча завершилась победой "Атлетико" - 2:1. "Боруссия" оказалась сильнейшей по сумме двух встреч.

футбол Лига чемпионов УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу

Рублев проиграл 87-й ракетке мира во втором круге турнира в Барселоне

Матыцин призвал поддержать спортсменов, получивших лицензии на участие в ОИ

Матыцин призвал поддержать спортсменов, получивших лицензии на участие в ОИ

Умер чемпион мира по футболу немец Хельценбайн

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады

В Кремле скептически отнеслись к идее перемирия на Украине на время Олимпиады

"Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Непомнящий сыграл вничью с Гукешем на турнире претендентов

"Металлург" стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

"Металлург" стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Макрон указал на запасной план по церемонии открытия ОИ на случай угрозы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });