ПСЖ разгромил "Барселону" и вышел в полуфинал ЛЧ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:1 победили испанскую "Барселону" в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Все началось с гола футболиста "Барсы" Рафиньи на 12-й минуте.

После этого голы забивали только футболисты ПСЖ: Усман Дембеле (40-я минута), Витинья (54), Килиан Мбаппе (61 – с пенальти, 89).

Результат первой игры – 3:2 в пользу "Барсы". По сумме двух встреч сильнее оказался "Пари Сен-Жермен".

Также в полуфинал вышла немецкая "Боруссия" (Дортмунд).

В ответной игре дома она победила испанский "Атлетико" - 4:2. Первая встреча завершилась победой "Атлетико" - 2:1. "Боруссия" оказалась сильнейшей по сумме двух встреч.