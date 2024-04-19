Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии по футболу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный союз подписал новое соглашение с главным тренером национальной команды страны Юлианом Нагельсманном. Об этом сообщается на сайте союза.

Контракт с 36-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Ближайшим крупным турниром для Нагельсманна будет домашний для сборной Германии чемпионат мира-2024.

Нагельсманн возглавил сборную Германии летом 2023 года. Ранее он тренировал "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг", "Баварию". Мюнхенский клуб под его руководством выиграл чемпионат Германии и (дважды) Суперкубок Германии.