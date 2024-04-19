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Процедура взвешивания участников турнира "Ночь чемпионов IBA" прошла в Уфе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Артур Субханкулов и Павел Сосулин прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии своих поединков на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Уфе.

Турнир пройдет 20 апреля.

Многократный призер чемпионатов России Артур Субханкулов проведет бой за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг с представителем Румынии Джеймсом Череджи. Вес Субханкулова составил 59,92 кг, а Череджи – 59,22 кг.

Субханкулов заявил, что мандража не испытывает, "но есть определенное волнение".

"Но думаю, оно присутствует у всех спортсменов. Для меня большая честь выступать на родной земле в бою за пояс чемпиона Европы IBA. Мне будет противостоять серьёзный соперник с большим опытом выступления по профессионалам. Битва у нас будет серьёзной, но я постараюсь выйти победителем и порадовать своих болельщиков. Приложу все усилия для этого! Считаю, что я достоин победы. Я отлично подготовился, лагерь проходил в Австралии вместе с Джорджем Камбососом", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

Артур Субханкулов и Джеймс Череджи
Артур Субханкулов и Джеймс Череджи
Фото: Федерация бокса России

Чемпион России-2022, участник чемпионата мира-2023 и обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг Павел Сосулинвстретится с Улугбеком Собировым из Таджикистана. Вес Сосулина – 70,75 кг, Собирова – 70,25 кг. У Сосулина дважды менялись соперники по бою 20 апреля. Россиянин мог встретиться с американцем Питером Добсоном и Эммани Каломбо из Конго.

Сосулин заявил, что "готов на 150%", "была проделана большая работа".

"Хотя до последнего момента мой бой был под сомнением – как вы знаете, были смены соперников. Я соглашался на любую оппозицию даже из другого веса. Мне нужно было избежать простоя. Не могу сказать, что смена соперника как-то выводит из себя. Да, мы готовились под одного оппонента, но я спарринговал с ребятами, которые крупнее меня. И сейчас совпало, что и соперник будет из категории повыше. Уверен, что мы с Собировым закатим отличный бой", - сказал Сосулин.

Кроме того, россиянин Данис Габдрафиков проведет шестираундовый рейтинговый бой в весе до 67 кг с бронзовыми призером ЧМ-2019 и двукратным чемпионом Азии Бобо-Усмоном Батуровым из Узбекистана. Вес Габдрафикова – 66,9 кг, вес Батурова - 66,8 кг.

В церемонии взвешивания принял участие премьер-министр правительства Республики Башкортостан, президент Федерации бокса Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Вечер бокса 20 апреля в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) вместе с промоутерскими компаниями Dynamo boxing promotions и Iron&Gloves Promotions.

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