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КНДР провела испытание новой зенитной ракеты и боеголовки стратегической ракеты

КНДР провела испытание новой зенитной ракеты и боеголовки стратегической ракеты
Фото: AP/TASS

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - КНДР в пятницу провела испытание новой сверхкрупной боеголовки стратегической крылатой ракеты с целью проверки ее мощности, а также испытательный пуск новой зенитной ракеты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР во второй половине дня 19 апреля (...) провело испытание мощности сверхкрупной боевой части стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и испытательный запуск новой зенитной ракеты "Пельджи-1-2", - говорится в сообщении.

Данные испытания проведены "в рамках регулярной деятельности Главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных НИИ" и "никак не связаны с ситуацией в регионе", отметило агентство.

Агентство "Ренхап" в связи с испытаниями пишет, что южнокорейские военные зафиксировали несколько пусков крылатых и противокорабельных ракет, выпущенных в сторону Желтого моря около 15:30 в пятницу, и что сейчас они анализируют их подробные технические характеристики.

"Наши военные внимательно следят за признаками провокаций и военной деятельности Северной Кореи, сохраняя при этом надежную комбинированную оборону", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

КНДР
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