Поиск

"Металлург" выиграл второй матч подряд у "Локомотива" в финальной серии КХЛ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" победили ярославский "Локомотив" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Металлурга".

Магнитогорская команда упрочила преимущество в финальной серии – 2-0 по победам. Серия длится до четырех побед.

Следующие два матча пройдет в Ярославле 22 и 24 апреля.

Металлург КХЛ Локомотив хоккей Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КНДР провела испытание новой зенитной ракеты и боеголовки стратегической ракеты

КНДР провела испытание новой зенитной ракеты и боеголовки стратегической ракеты

"Краснодар" обыграл "Факел" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" обыграл "Факел" в чемпионате России по футболу

Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии по футболу

Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли НХЛ

Непомнящий утратил статус единоличного лидера на турнире претендентов

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

"Байер" установил рекорд века по продолжительности беспроигрышной серии

"Аталанта" с россиянином Миранчуком вышла в полуфинал ЛЕ, пройдя "Ливерпуль"

"Аталанта" с россиянином Миранчуком вышла в полуфинал ЛЕ, пройдя "Ливерпуль"

"Металлург" выиграл у "Локомотива" в первом матче финала Кубка Гагарина

Футболист "Монако" Головин выбыл из-за травмы до конца сезона

Футболист "Монако" Головин выбыл из-за травмы до конца сезона
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });