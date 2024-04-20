"Металлург" выиграл второй матч подряд у "Локомотива" в финальной серии КХЛ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" победили ярославский "Локомотив" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Металлурга".

Магнитогорская команда упрочила преимущество в финальной серии – 2-0 по победам. Серия длится до четырех побед.

Следующие два матча пройдет в Ярославле 22 и 24 апреля.