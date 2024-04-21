Россиянин Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов победил румына Джеймса Череджи в главном поединке турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Уфе.

Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

В пятом раунде Череджи был отсчитан нокдаун.

"Сейчас меня переполняют эмоции. Я смог завоевать пояс при своих болельщиках. Хотя бой дался мне тяжело. Возможно, сказывался длительный простой, а также акклиматизация. Думал, что в поединке мне будет легче. Хотелось бы провести бой более ярко, но все равно получилось неплохо. Самое важное – победа. Сейчас на моём плече главный титул в моей карьере. Да, я готовился в лагере Камбососа. Думаю, эти тренировки мне помогли, но повторюсь – было тяжеловато из-за акклиматизации", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпион России-2022, участник чемпионата мира-2023 и обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг Павел Сосулин единогласным решением судей победил Улугбека Собироваиз Таджикистана.

"У меня была серьёзная оппозиция. Хочу поблагодарить соперника за то, что вышел на коротком уведомлении и дал такой конкурентный поединок. Я давно хотел побоксировать с такой оппозицией, проверить себя. Мои мысли, когда соперника моментами вело? Думал о том, что нужно действовать грамотно и не кидаться. В боксе все может измениться в одну секунду. В боксе надо действовать с холодной головой и горячим сердцем", - сказал Сосулин.

Также в рамках шоу россиянин Данис Габдрафиков (3-0, КО 1) единогласным решением в 6-раундовом рейтинговом поединке в весе до 67 кг одолел бронзового призёра чемпионата мира-2019 и двукратного чемпиона Азии Бобо-Усмона Батурова (3-0-1) из Узбекистана.

Вечер бокса был организован Международной ассоциацией бокса (IBA) вместе с промоутерскими компаниями Dynamo boxing promotions и Iron&Gloves Promotions.