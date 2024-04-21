"Динамо" разгромило "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:1 победили "Пари НН" в матче 25-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Голы в составе "Динамо" провели Константин Тюкавин (31-я минута), Даниил Фомин (44), Роберто Фернандес (57), Бителло (66).

В составе нижегородской команды на 90-й минуте гол с пенальти забил Николай Калинский.

"Динамо" набрало 41 очков и занимает третье место в турнирной таблице. "Пари НН" - на десятом месте, 28 баллов.