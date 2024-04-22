"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 3:2 победили "Барселону" в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании.

На 6-й минуте в счете повела "Барселона", гол забил Андреас Кристенсен, на 18-й Винисиус Жуниор сравнял счет.

На 69-й минуте счет вновь стал в пользу "Барселоны", отличился Фермин Лопес Мартин. Однако "Реал" не только отыгрался, но забил и победный мяч. Отличились Лукас Васкес (73) и Джуд Беллингем (90+1).

"Реал" упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата, в его активе 81 очко. "Барселона" занимает второе место, 70 баллов.