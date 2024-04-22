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Гукеш выиграл турнир претендентов, Непомнящий стал третьим

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в последнем туре турнира претендентов в Торонто.

В результате шахматист из России набрал 8,5 балла и занял третье место. Это на 0,5 очка меньше чем у индийца Доммараджу Гукеша, который черными сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой. По 8,5 очка набрали также Накамура (второе место) и Каруана (четвертое).

Таким образом, Гукеш стал победителем турнира претендентов и сыграет в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем. Предыдущие два турнира претендентов выиграл Непомнящий, который затем в матчах за звание чемпиона мира уступил норвежцу Магнусу Карлсену и Дин Лижэню.

В женском турнире претендентов первое место заняла китаянка Тань Чжунъи, набравшая 9 очков. Россиянки Александра Горячкина (7 очков) и Екатерина Лагно (6,5) заняли соответственно пятое и шестое места.

В матче за женскую мировую корону Тань Чжунъи сыграет со своей соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь.

Александра Горячкина Ян Непомнящий Екатерина Лагно шахматы
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