Тбилиси подаст заявку на проведение в 2028 году финала Лиги чемпионов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал строительство в Тбилиси стадиона высокого уровня, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков.

"Стадион будет построен в окрестностях международного аэропорта и будет обслуживать два вида спорта - футбол и регби. Этот стадион даст нам возможность принимать самые громкие спортивные мероприятия. Мы подадим заявку на проведение в 2028 году в Тбилиси финала Лиги чемпионов", - сказал Кобахидзе в понедельник на заседании правительства.

Ранее Грузия не принимала финалы еврокубков.