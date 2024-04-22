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Российский боксер Мазур 29 апреля проведет бой с Джафетом из Танзании

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Мазур проведет поединок против Лорена Джафета, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Десятираундовый бой возглавит турнир серии "Путь чемпиона" 29 апреля в Казани.

Изначально поединок должен был состояться 4 апреля в Ярославле, но турнир перенесли в связи с повышенными мерами безопасности. До этого Мазур должен был провести бой 8 марта в Майкопе с другим танзанийцем, Саиди Мколой. Но по медицинским показателям тот не смог вылететь в Россию.

Также в рамках шоу 29 апреля в Казани состоится поединок в полусреднем весе между не знающими поражений российскими боксерами Виталием Петряковым и Владимиром Мирошниченко, тренирующимся в Гвадалахаре под руководством первого тренера Сауля Альвареса Чепо Рейносо.

Шоу будет организовано промоутерскими компаниями Ratel Pro Fight и Iron & Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Республики Татарстан.

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