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Экс-наставник "Спартака" Эмери продлил контракт с "Астон Виллой"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Астон Вилла" подписал новое соглашение с главным тренером команды Унаи Эмери.

Как сообщается на сайте "Астон Виллы", контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 2027 года.

Эмери возглавил "Астон Виллу" в октябре 2022 года. Тогда команда занимала 17-ю строчку, однако с Эмери она финишировала в Англии на седьмом месте и завоевала путевку в Лигу конференций УЕФА. Сейчас "Астон Вилла" на четвертом месте в АПЛ, также она завоевала путевку в полуфинал Лиги конференций.

Предыдущим клубом Эмери был "Вильярреал", который под испанца выиграл Лигу Европы-2020/21. Этот же турнир с Эмери трижды подряд (сезоны-2013/14, 2014/15, 2015/16) выигрывала испанская "Севилья".

Будучи главным тренером "Пари Сен-Жермен", Эмери в качестве тренера выиграл чемпионат Франции, по два раза - Кубок и Суперкубок Франции.

В 2012 году Эмери работал в московском "Спартаке", в другие периоды карьеры также тренировал испанские "Лорка Депортива", "Альмерию", "Валенсию", английский "Арсенал".

футбол Спартак Унаи Эмери
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