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Российский боксер Папин проведет бой с мексиканцем Монтесом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Папин проведет поединок с мексиканским боксером Германом Гарсией Монтесом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый поединок пройдет 12 июня в Ростове-на-Дону и возглавит вечер бокса, организованный промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России, а также Федерации бокса Краснодарского края и Федерации бокса Ростовской области.

Свой последний бой Папин провел в марте в Майкопе и тоже в рамках серии турниров "Вечер бокса", когда в пятом раунде ударом по печени нокаутировал соотечественника Игоря Вильчицкого. Это был поединок за пояс Евразийского боксёрского парламента (EBP).

Последний бой Монтеса состоялся в июле 2023 года, когда в Санкт-Петербурге досрочно уступил Сергею Кузьмину.

бокс Алексей Папин
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