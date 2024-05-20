Чемпион Hardcore FC Калмыков ожидал более легкую победу Усика над Фьюри

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore FC Мухамед Калмыков поделился впечатлениями от поединка между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"В технике Александра Усика всегда нравилась его работа на ногах, так как это именно тот аспект, в котором и я стараюсь превосходить своих оппонентов. Честно сказать, перед боем я думал, что победа для Усика окажется гораздо более легкой, ежели произошло на самом деле. Тайсон Фьюри действительно очень крутой боксер, но Усик показал, что можно, будучи более маленьким, но более мотивированным, одержать победу", - сказал Калмыков "Интерфаксу".

Бой прошел в Саудовской Аравии в ночь на 19 мая. По итогам 12 раундов Усику присудили победу единогласным решением судей. В результате Усик сохранил пояса WBA, IBF и WBO, а также отобрал у Фьюри титул WBC, став абсолютным чемпионом мира.