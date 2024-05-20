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ЦСКА разгромил "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 6:2 победили нижегородский "Пари НН" в матче 29-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Голы в составе ЦСКА забили Иван Обляков (10-я минута), Тамерлан Мусаев (22), Саша Зделар (37), Виктор Давила (56), Антон Заболотный (83), Кирилл Глебов (90). Авторы голов в составе "Пари НН": Дмитрий Стоцкий (48) и Хуан Босельи (77).

ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Пари НН" - на 14-м месте, 29 баллов.

25 мая состоится заключительный, 30-й тур Российской премьер-лиги.

Пари НН ЦСКА РПЛ футбол
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