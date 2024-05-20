Россиянин Головин признан лучшим футболистом "Монако" по итогам сезона

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Болельщики "Монако" признали полузащитника сборной России Александра Головина лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.

Об этом сообщается на сайте выступающего в чемпионате Франции клуба.

В сезоне-2023/24 Головин провел за "Монако" 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. Результативность россиянина помогла "Монако" финишировать на втором месте в чемпионате Франции.