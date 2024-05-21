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Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский шахматист Иван Землянский в возрасте 13 лет получил статус гроссмейстера. Как сообщается на сайте Федерации шахмат России, Землянский становится самым молодым гроссмейстером среди своих соотечественников в истории.

Заключительную норму гроссмейстера ему удалось выполнить на проходящих в эти дни в ОАЭ соревнованиях.

"Федерация шахмат России поздравляет Ивана Землянского, его тренера Ярослава Призанта, родных и близких спортсмена с грандиозным достижением!" - говорится в сообщении.

В настоящий момент Землянскому 14 лет и 8 месяцев. Рекорд в мире принадлежит американцу Абхиманью Мишре, получившему статус гроссмейстера в 12 лет 4 месяца 25 дней. До него рекордсменом был россиянин Сергей Карякин, ставший гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев. На тот момент Карякин представлял Украину.

Что касается рекорда России, то до Землянского он принадлежал ныне выступающему за Нидерланды Анишу Гири (14 лет 7 месяцев 2 дня).

Иван Землянский шахматы
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