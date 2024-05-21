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Определились четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею cформирован состав пар 1/4 финала турнира.

Канада – Словакия

Швейцария – Германия

Чехия – США

Финляндия – Швеция

Изначально в турнире приняли участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь в каждой. В четвертьфинал вышли по четыре лучшие сборные.

Первое место в группе А заняла Канада (19), второй стала Швейцария (17), третьей – Чехия (16), четвертой – Финляндия (10).

Группу B выиграла Швеция, победившая во всех семи матчах (21). Второе место заняла команда США (16), третье – Германия (15), четвертое – Словакия (12).

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.

хоккей
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