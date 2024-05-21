Определились четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею cформирован состав пар 1/4 финала турнира.
Канада – Словакия
Швейцария – Германия
Чехия – США
Финляндия – Швеция
Изначально в турнире приняли участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь в каждой. В четвертьфинал вышли по четыре лучшие сборные.
Первое место в группе А заняла Канада (19), второй стала Швейцария (17), третьей – Чехия (16), четвертой – Финляндия (10).
Группу B выиграла Швеция, победившая во всех семи матчах (21). Второе место заняла команда США (16), третье – Германия (15), четвертое – Словакия (12).
Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.