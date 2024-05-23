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Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер московского баскетбольного ЦСКА Андреас Пистиолис подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Контракт с 45-летним греческим специалистом будет действовать до окончания сезона-2025/26.

Пистиолис возглавил ЦСКА в апреле этого года. Под его руководством ЦСКА пробился в финал плей-офф Единой лиги ВТБ. До этого – с 2014 по 2022г. - Пистиолис работал в штабе армейцев в качестве ассистента Димитриса Итудиса.

Баскетбол ЦСКА
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