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В Анапе пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU -Анапа вновь примет соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA. В 2024 году они здесь пройдут 25-26 мая.

Организаторы проекта уточнили, что в программе соревнований будут триатлонные гонки на дистанциях ¼, ⅛ и SUPERMIX, а также детский и женский забеги. На этот раз решено провести их в центре города.

"Фестиваль в Анапе традиционно откроет сезон большого триатлона в Краснодарском крае, мы ожидаем на старте более 1000 участников, которые вместе с нами разделят этот праздник спорта", - заявил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

IRONSTAR – серия проходящих в России соревнований по триатлону, объединяющая профессионалов и любителей. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, заплывы, забеги для детей и женщин.

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