Олимпийский чемпион Михаил Григоренко перешел в ХК СКА

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - СКА подписал контракт с нападающим Михаилом Григоренко, сообщается на сайте петербургского хоккейного клуба.

"Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом 30-летнего Григоренко был московский ЦСКА, за который он играл с 2017 по 2020 и с 2021 по 2024 год, став трехкратным обладателем Кубка Гагарина КХЛ. Также в его карьере были клубы НХЛ "Колорадо" и "Коламбус".

В составе сборной России хоккеисты выиграл золото и серебро Олимпийских игр, бронзу чемпионата мира.