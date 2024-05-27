Канадский хоккеист Пакетт продлил контракт с московским "Динамо"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Канадский нападающий Седрик Пакетт продлил контракт с "Динамо", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"Новый односторонний договор с форвардом будет действовать до 31 мая 2026 года", - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне 30-летний спортсмен провел в чемпионате КХЛ и розыгрыше Кубка Гагарина 65 матчей и набрал 42 (26+16 по системе "гол+пас") очка.

Обладатель Кубка Стэнли НХЛ в составе клуба "Тампа-Бэй" перешел в "Динамо" в 2023 году.