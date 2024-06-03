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Международная ассоциация бокса будет сотрудничать с Минспорта РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о взаимодействии организации с министерством спорта России.

"Провели встречу с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Договорились о сотрудничестве между Международной Ассоциацией бокса (IBA) и Министерством спорта Российской Федерации", - написал Кремлев в своем телеграм-канале.

Он поздравил Дегтярева с назначением. "Я уверен, что нас ждет плодотворная совместная работа во благо спорта, спортсменов и тренеров", - добавил Кремлев.

Михаил Дегтярев возглавил Минспорта в мае этого года, сменив Олега Матыцина.

Умар Кремлев Михаил Дегтярев бокс Минспорта РФ IBA
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