"Флорида" упрочила преимущество над "Эдмонтоном" в финальной серии Кубка Стэнли

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Флорида" обыграла "Эдмонтон" во втором матче финальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Флориды" завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в ее пользу. В составе хозяев голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, а вратарь команды Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 19.

Серия будет длиться до четырех побед одной из команд. Сейчас счет по победам 2-0 в пользу "Флориды". Следующий матч пройдет в ночь на 14 июня в Эдмонтоне.