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Умер чемпион НБА Джерри Уэст

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В возрасте 86 лет скончался баскетболист Джерри Уэст, сообщается на странице клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" в соцсети.

Уэст вплоть до завершения карьеры в 1974 году играл за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". В 1960 году он стал чемпионом Олимпийских игр, а в 1972 году в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" - чемпионом НБА. Он 14 раз участвовал в матче всех звезд.

Позднее Уэст был главным тренером "Лос-Анджелес Лейкерс", затем на протяжении трех лет он был консультантом клуба по поиску новых игроков. Перед сезоном 1982-1983 гг. Уэст занял пост генерального менеджера клуба, и под его руководством "Лейкерс" семь раз становились чемпионами НБА.

В основе логотипа НБА - фотография Уэста во время матча.

Джерри Уэст
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