Тьяго Мотта возглавил футбольный клуб "Ювентус"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Тьяго Мотта стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Мотта сменит итальянца Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку 17 мая.

"Я очень рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как "Ювентус", - сказал Мотта. - Благодарю владельцев и руководство клуба. Заверяю, что буду стремиться защищать цвета "Ювентуса" на высоком уровне и делать болельщиков счастливыми".

Мотта с сентября 2022 года возглавлял "Болонью". Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате Италии и получила право выступать в Лиге чемпионов.