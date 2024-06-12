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Тьяго Мотта возглавил футбольный клуб "Ювентус"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Тьяго Мотта стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Мотта сменит итальянца Массимилиано Аллегри, который был отправлен в отставку 17 мая.

"Я очень рад начать новый этап во главе такого великого клуба, как "Ювентус", - сказал Мотта. - Благодарю владельцев и руководство клуба. Заверяю, что буду стремиться защищать цвета "Ювентуса" на высоком уровне и делать болельщиков счастливыми".

Мотта с сентября 2022 года возглавлял "Болонью". Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате Италии и получила право выступать в Лиге чемпионов.

Тьяго Мотта Ювентус
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