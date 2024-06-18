"Бостон" в 18-й раз стал чемпионом НБА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Бостон Селтикс" одолели "Даллас Маверикс" в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Пятая встреча на площадке "Бостона" завершилась со счетом 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21) в пользу хозяев. В результате "Бостон" выиграл серию до четырех побед – 4-1.

Таким образом, "Бостон" стал 18-кратным чемпионом НБА, и теперь он – самый титулованный клуб ассоциации. До этого по числу титулов команда делила лидерство с "Лос-Анджелес Лейкерс".

Предыдущий триумф "Бостона" в НБА датирован 2008 годом.