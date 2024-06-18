Российский боксер Двали выступит на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, бронзовый призёр чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих россиянин Дмитрий Двали примет участие в очередном турнире "Ночь чемпионов IBA".

Турнир пройдет 12 июля в Серпухове.

Соперником Двали в восьмираундовом поединке в весе до 53,5 кг будет олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2019, чемпион Азии-2021 Шахобиддин Зоиров из Узбекистана.

Двали уже принимал участие в турнирах "Ночь чемпионов IBA" - в марте в Сочи россиянин досрочно победил Жасурбека Латипова в своем дебютном поединке на профессиональном ринге. Зоиров выиграл все пять боев в профессионалах (три победы – нокаутом).

Поединок Двали и Зоирова пройдет в рамках главного карда турнира. Возглавит шоу бой за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте между двукратным чемпионом мира и финалистом Олимпийских игр-2020 россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и китайцем Чжаном Чжаосинем. В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.

Предстоящее шоу будет организовано промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России.