Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Таким образом, национальная команда страны поднялась на две строчки.

7 июня сборная России со счетом 4:0 обыграла Белоруссию.

Топ-3 рейтинга остался неизменным: первое место занимает Аргентина, далее идут Франция и Бельгия. Сборные Бразилии и Англии поменялись местами и теперь располагаются на четвертой и пятой строчках соответственно.

Места с шестого по восьмое продолжают занимать Португалия, Нидерланды и Испания. Хорватия поднялась с десятого места на девятое, в обратном направлении проследовала Италия.