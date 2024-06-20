Поиск

Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Россия улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Таким образом, национальная команда страны поднялась на две строчки.

7 июня сборная России со счетом 4:0 обыграла Белоруссию.

Топ-3 рейтинга остался неизменным: первое место занимает Аргентина, далее идут Франция и Бельгия. Сборные Бразилии и Англии поменялись местами и теперь располагаются на четвертой и пятой строчках соответственно.

Места с шестого по восьмое продолжают занимать Португалия, Нидерланды и Испания. Хорватия поднялась с десятого места на девятое, в обратном направлении проследовала Италия.

футбол ФИФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Евро-2024

Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы

Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на чемпионате Европы

Россияне за неделю заработали 312 медалей Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Германии победила Венгрию и обеспечила выход в плей-офф

Медведев выбыл из теннисного турнира в Германии

Медведев выбыл из теннисного турнира в Германии
Евро-2024

Сборная Хорватии упустила победу над Албанией на Евро

Евро-2024

Евро-2024. Чем запомнился первый тур

Евро-2024. Чем запомнился первый тур

"Эдмонтон" победил "Флориду" в пятом матче серии финала Кубка Стэнли НХЛ

Россияне завоевали 131 золотую медаль за шесть дней Игр БРИКС

Евро-2024

Сборная Португалии победила Чехию в матче чемпионата Европы

Евро-2024

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });