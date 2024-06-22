"Эдмонтон" отыгрался с 0-3 по победам в финале Кубка Стэнли с "Флоридой"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Эдмонтон" победил "Флориду" в шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Эдмонтона" завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе "Флориды" голевой передачей отметился российский защитник Дмитрий Куликов.

Победа позволила "Эдмонтому" сравнять счет в серии до четырех побед – 3-3, финалисты одержали по три победы подряд. Решающий, седьмой матч пройдет на льду "Флориды" в ночь на 25 июня по московскому времени.