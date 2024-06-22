Дегтярев заявил о росте количества международных соревнований в РФ на 70% с 2020 г.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил рост количества международных турниров в России.

"Ежегодно мы проводим до 13 тыс. спортивных мероприятий, и количество международных соревнований в России выросло почти на 70% по сравнению с 2020 годом", - сказал Дегтярев, выступая на встрече министров спорта стран БРИКС в Казани в субботу.

Как отметил министр, на многих из этих турниров российские спортсмены показывают результаты на уровне мировых, иногда и превышают мировые рекорды.

"Так произошло и на Играх БРИКС по некоторым дисциплинам", - добавил Дегтярев.

Министр спорта также сообщил, что за последние четыре года в России построено свыше четырехсот объектов, а к занятиям физкультурой и спортом дополнительно привлекли 2 млн человек.

"Для развития спортивной инфраструктуры мы привлекаем внебюджетные инвестиции, запущена программа льготного кредитования для бизнеса", - сказал Дегтярев.

Министр спорта России уверен, что российские атлеты будут принимать участие во все большем числе соревнований.

"Уверен, что вскоре количество соревнований с участием наших атлетов будет возрастать. Этого требуют зрители и атлеты других стран", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что, несмотря на дискриминационные ограничения, Россия продолжает подготовку спортсменов к международным соревнованиям.

"С 2020 по 2023 годы наши атлеты приняли участие в 8 тыс. международных спортивных мероприятиях. Мы видим, насколько просела зрелищность и результативность многих международных турниров без участия российских спортсменов", - подчеркнул Дегтярев.

Встреча министров спорта стран БРИКС проходит в Казани в рамках Игр БРИКС.