Поиск

Умерла теннисистка и комментатор Анна Дмитриева

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Известная советская теннисистка, спортивный телекомментатор Анна Дмитриева скончалась в возрасте 83 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Юрий Рост.

Анна Дмитриева - 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Победительница турниров международной федерации тенниса 12 раз в одиночном и 13 раз в парном разряде. Завершила спортивную карьеру в 1969 году.

По ходу телевизионной карьеры стала лауреатом премии "Золотой микрофон" в номинации "Лучший спортивный комментатор".

Начала деятельность спортивного комментатора в 1975 году на советском телевидении. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов "НТВ-Плюс". Работала на телеканалах "Матч ТВ" и Eurosport.

Соболезнования в связи с кончиной Дмитриевой выразил и телеканал "Матч ТВ", где она также работала.

теннис Анна Дмитриева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Евро-2024

Швейцария сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф Евро

Швейцария сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф Евро

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Евро-2024

Евро-2024: групповой этап на финишной прямой

Евро-2024: групповой этап на финишной прямой

Волков победил Павловича в поединке российских тяжеловесов в UFC

Волков победил Павловича в поединке российских тяжеловесов в UFC
Евро-2024

Сборная Бельгии победила Румынию на чемпионате Европы

Число завоеванных россиянами медалей на Играх БРИКС перевалило за 500

Евро-2024

Сборная Португалии разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ

Сборная Португалии разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧЕ
Евро-2024

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче чемпионата Европы

Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче чемпионата Европы

"Эдмонтон" отыгрался с 0-3 по победам в финале Кубка Стэнли с "Флоридой"

Евро-2024

Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью на Евро-2024

Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью на Евро-2024
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });