Умерла теннисистка и комментатор Анна Дмитриева

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Известная советская теннисистка, спортивный телекомментатор Анна Дмитриева скончалась в возрасте 83 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Юрий Рост.

Анна Дмитриева - 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Победительница турниров международной федерации тенниса 12 раз в одиночном и 13 раз в парном разряде. Завершила спортивную карьеру в 1969 году.

По ходу телевизионной карьеры стала лауреатом премии "Золотой микрофон" в номинации "Лучший спортивный комментатор".

Начала деятельность спортивного комментатора в 1975 году на советском телевидении. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов "НТВ-Плюс". Работала на телеканалах "Матч ТВ" и Eurosport.

Соболезнования в связи с кончиной Дмитриевой выразил и телеканал "Матч ТВ", где она также работала.