Получившая нейтральный статус пловчиха Ефимова провалила отбор на Олимпиаду

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

На соревнованиях на Багамах она преодолела 100 метров брассом за 1 минуту 7,98 секунды и не уложилась в квалификационный норматив (1:07,12).

Ранее Ефимова получила статус нейтрального атлета, позволяющий ей выступить на ОИ.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, серебряный (дважды) и бронзовый призер Олимпийских игр.