IBF сняла санкции с российского бокса

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Международная боксерская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Решение было принято в середине июня.

Это означает, что российские боксеры отныне снова смогут занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF.

"Первые изменения в рейтингах уже вступили в силу: боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский занял 13-ю позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе", - говорится в сообщении.

Ранее санкции с российского бокса сняла Всемирная боксерская ассоциация (WBA).