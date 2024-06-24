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IBF сняла санкции с российского бокса

IBF сняла санкции с российского бокса
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Международная боксерская федерация (IBF) сняла санкции с российского бокса. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Решение было принято в середине июня.

Это означает, что российские боксеры отныне снова смогут занимать позиции в топ-15 лучших на планете по версии IBF.

"Первые изменения в рейтингах уже вступили в силу: боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский занял 13-ю позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе", - говорится в сообщении.

Ранее санкции с российского бокса сняла Всемирная боксерская ассоциация (WBA).

бокс RCC Boxing Promotions Международная боксерская федерация IBF
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