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Защитник Сергей Волков перешел в "Зенит"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский футболист Сергей Волков стал игроком "Зенита", сообщает пресс-служба петербургского клуба.

"Сине-бело-голубые и футбольный клуб "Краснодар" достигли договоренности о переходе защитника. Соглашение с футболистом действует по схеме "4+1", - говорится в сообщении.

21-летний Волков является воспитанником "Краснодара", за основную команду клуба дебютировал весной 2022 года.

Ранее в понедельник в "Зенит" перешел защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков.

Зенит футбол Сергей Волков
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