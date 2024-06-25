Сын Роя Джонса-младшего покончил с собой в возрасте 32 лет

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Получивший российское гражданство американский боксер Рой Джонс-младший сообщил о самоубийстве своего 32-летнего сына Деандре.

"К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой", - написал спортсмен в соцсетях.

"Многие люди сейчас переживают трудные времена, но ничего не стоит того, чтобы лишать себя жизни. Бог дает жизнь, и он должен быть тем, кто ее заберет", - добавил Рой Джонс.

Соболезнования Рою Джонсу и его близким в связи с трагедией выразила Федерация бокса России.

55-летний Рой Джонс - единственный в мире боксер, обладающий золотыми поясами в среднем, суперсреднем, тяжелом и супертяжелом весе. На счету Роя 66 побед (47 из них нокаутом). Американец, имеющий российское гражданство, потерпел всего девять поражений за всю свою карьеру в спорте.

С сентября 2015 года он имеет гражданство РФ.