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IBA построит арену в Серпухове для боев россиян Гаджимагомедова и Батыргазиева

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Для проведения турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове будет построена спортивная арена вместимостью 5 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Отмечается, что вместимость арены "Колизей IBA" составит 5 тыс. мест.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте между двукратным чемпионом мира и финалистом Олимпийских игр-2020 россиянином Муслимом Гаджимагомедовым и китайцем Чжаном Чжаосинем возглавит турнир.

В со-главном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом.

Также в рамках вечера бокса состоятся следующие бои:Дмитрий Двали (Россия) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан), Артур Субханкулов (Россия) - Кесей Абеид Касонго (Танзания), Василий Егоров (Россия) - Хосе Эспинас (Филиппины).

Альберт Батыргазиев бокс Муслим Гаджимагомедов
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