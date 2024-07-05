Батыргазиев заявил о готовности к поединку с Кэрролом за титул WBA

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев пообещал красивый бокс в поединке с ирландцем Джоно Кэрроллом, с которым россиянин оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе.

"Обязательно посмотрите турнир 12 июля, мы всех любителей спорта порадуем красивым боксом. Изучали своего соперника от "А" до "Я". У нас был трехмесячный лагерь в Сочи. Боксеры из Ирландии славятся своим характером и настроем. Но и у нас его не меньше. Собираюсь на деле доказать, что я сильнее. Я готов к поединку. Джоно говорил, что я не выплыву из глубоких вод в поединке с ним? Я хорошо плаваю. Можно говорить многое, но надо доказывать делом. Мы все увидим в ринге", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

Джоно Кэрролл заявил, что с уважением относится к сопернику.

"Батыргазиев — олимпийский чемпион. И в нашем бою будет микс — олимпийский бокс против профессионального. У меня не было таких боев на любительском уровне, как и у Альберта — на профессиональном. Он не проходил 12 раундов. Я с уважением отношусь к своему сопернику. Увидим все в ринге", - заявил ирландец.

Поединок будет со-главным событием турнира серии "Ночь чемпионов IBA" 12 июля в Серпухове.