Турнир по боксу с участием "Динамо", "Монако" и "Олимпиакоса" пройдет в России

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Боксерский турнир "EUBC Кубок чемпионов" пройдет в Краснодаре 17-18 июля, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Участие в нем примут команды "Динамо", "Монако", "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия).

Соревнования пройдут в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет: 17 июля состоятся полуфинальные поединки между спортивными обществами европейских стран, а 18 июля – финал и матч за третье место.

Полуфинальные пары будут определены путем жеребьевки. Составы команд будут объявлены позднее.