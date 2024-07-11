Колумбия стала соперником сборной Аргентины по финалу Кубка Америки

Футболисты сборной Колумбии празднуют победу Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Колумбии в меньшинстве обыграли команду Уругвая в полуфинале проходящего в США розыгрыша Кубка Америки.

Прошедшая в ночь на четверг по московскому времени встреча завершилась со счетом 1:0. За 39-й минуте гол забил Жефферсон Лерма.

На 46+1 минуте Колумбия осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Даниэл Муньос.

В финале в ночь на 15 июля Колумбия сыграет с Аргентиной. Этому матчу будет предшествовать игра за бронзу между Канадой и Уругваем.