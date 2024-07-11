Умер экс-хоккеист сборной России Андрей Тарасенко

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Тренер по развитию "Сибири" Андрей Тарасенко скончался на 56-м году жизни, сообщает пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Сибирь" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича", - говорится в сообщении.

Тарасенко выступал за новосибирские "Сибирь" и СКА, ярославское "Торпедо", тольяттинскую "Ладу", нижегородское "Торпедо", казахстанский "Казахмыс", защищал цвета сборной России. Тренерскую карьеру посвятил "Сибири".

Андрей Тарасенко – отец двукратного обладателя Кубка Стэнли НХЛ Владимира Тарасенко.