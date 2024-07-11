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Боксеры Гаджимагомедов и Батыргазиев прошли взвешивание перед титульными боями

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев успешно прошли процедуру взвешивания накануне своих титульных боев по версии WBA в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове 12 июля.

Двукратный чемпион мира Гаджимагомедов проведет бой за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с китайцем Чжаном Чжаосинем. Вес Гаджимагомедова составил 99,85 кг, а Чжана Чжаосиня – 100,5 кг.

На счету Гаджимагомедова на профессиональном ринге три победы в трех поединках (два – нокаутом). Чжан Чжаосинь выиграл 12 боев, в двух потерпел поражения, один бой завершился вничью.

Поединок за полноценный пояс чемпиона мира среди профессионалов в России пройдет впервые с конца 2021 года.

В со-главном событии турнира олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулегком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом. Вес Батыргазиева составил 58,86 кг, а Кэрролла – 58,54 кг.

Батыргазиев в профессионалах выиграл все 10 (семь – досрочно) боев. На счету Кэрролла 24 победы (семь – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьи.

Альберт Батыргазиев бокс Муслим Гаджимагомедов
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