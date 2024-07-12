Российский боксер Субханкулов восхитился атмосферой на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Артур Субханкулов, победивший Кесей Абеида Касонго из Танзании на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове, отметил атмосферу боксерского вечера.

"Атмосфера просто невероятная - такой уникальный Колизей на пляже. Просто супер!" - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок в весе до 60 кг завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

"Считаю, мне эффектно удалось завершить поединок. Но я не настраивался на досрочное завершение боя. Мне противостоял хороший соперник, который до сегодняшнего дня не знал поражений. Он бил мало, но каждый его удар я чувствовал. При этом он был медленным, и по ходу поединка я понимал, что обязательно его поймаю", - сказал Субханкулов.

По словам российского боксера, в августе в Уфе он будет защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA.