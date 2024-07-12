Абдуллаев в сентябре проведет бой с Карраско за вторую строчку рейтинга IBF

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Заур Абдуллаев проведет бой за вторую строчку рейтинга IBF в легком весе с аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско.

Этот поединок возглавит очередной турнир RCC Boxing Promotions. Он пройдет 6 сентября в Челябинске.

На счету Абдуллаева на профессиональном ринге 19 побед (11 – нокаутом) при одном поражении. Карраско выиграл 20 поединков (12 – нокаутом) при одном проигрыше.

Впервые с февраля 2022 года IBF санкционирует поединок на территории Российской Федерации. При этом все это время российских боксеров не исключали из рейтинга организации.