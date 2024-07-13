Россиянин Гаджимагомедов завоевал пояс чемпиона мира по версии WBA

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил представителя Китая Чжан Чжаосиня в главном поединке турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове.

Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом.

Благодаря этой победе, двукратный чемпион мира Гаджимагомедов завоевал чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации WBA во втором тяжелом весе.

На счету Гаджимагомедова теперь четыре победы (три – нокаутом) в четырех поединках на профессиональном ринге. Чжан Чжаосинь проиграл третий бой при 12 победах (семь – нокаутом) и одной ничьей).