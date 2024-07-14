Фигуристка Александра Трусова возобновила карьеру

Выступление Александры Трусовой на фестивале "Влюбленные в фигурное катание" в Москве в феврале этого года Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Серебряный призер зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова возобновляет выступления в большом спорте. Об этом зжаявил двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко.

"У нас в Санкт‑Петербурге будут контрольные прокаты. Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать", - приводит слова Плющенко "Матч ТВ".

По его словам, Трусова на контрольных прокатах покажет короткую и произвольную программы.

Трусова полностью пропустила сезон-2023/24.